Как дети и подростки становятся блогерами

Но если раньше для достижения этой цели нужно было проходить множество этапов, то сейчас все гораздо проще с появлением в 2005 году на просторах интернета такой платформы, как YouTube. Для непосвященных поясню. Это интернет-платформа, на которой каждый может публиковать свои видео на абсолютно любую тему и стать популярным. Набрать много подписчиков (аудитории) и просмотров, благодаря чему заработать неплохие деньги. Такие видео называют видеоблогами. А среди огромного количества популярных видеоблогеров, у которых на канале миллионы просмотров и подписчиков, довольно много детей от 4 до 18 лет. И если четырехлетние малыши как бы становятся орудием в руках взрослых для достижения заработка и славы, то подростки делают это сознательно.

Четыре года назад видеоблог стал особо популярным в казанских школах. Только в моем классе тогда появились 6 блогеров. А сколько их было во всей параллели! Но! Каналы оказались похожи один на другой. Все дружно снимали «Вопрос — ответ», где создателям блога якобы кто-то задавал вопросы в комментариях и они на них отвечали.

«Блогерская волна» не обошла стороной и меня. Моим первым видео стал ролик из планетария, куда мы ездили с классом. На монтаж в двух различных приложениях потратила пару часов, так как делала это на телефоне, который перегревался от моих усердий. Выложив видеоролик на канал, я неимоверно гордилась собой и своей работой. (Сейчас же, глядя на это видео, да и вообще на все свои видео, испытываю неимоверный стыд.) Удалила его уже в середине своей блогерской карьеры, так как осознание того, насколько это плохо, начало приходить уже тогда.

Снимала я все подряд: блоги из школы, походы на мероприятия, путешествия, тематические ролики, посвященные праздникам, а также все про готовку и рисование. Разумеется, пыталась снимать видео и на популярные темы. В итоге мой канал пестрил изобилием контента. Однажды меня осенило: пора бы и второй канал завести! И начала делать тематические ролики про сериалы и фильмы, которые стали набирать тысячи просмотров. Я стала очень популярна. Правда, не в интернете, а в своей школе. И все из-за моего приветствия и серьезной подачи, как у профессионалов. А начиналось мое приветствие так: «Всем привет! С вами екатеРИНА ермолаева». Не случайно часть моего имени написана заглавными буквами — это было фишкой моего канала, чем я неимоверно гордилась.

Мое приветствие и канал приобрели известность. На переменах все, кто меня видел и пересекался, пародировали меня: «Это же екатеРИНА ермолаева!». А самым часто задаваемым вопросом был: «Когда новое видео?». Не подумайте, что сверстники смеялись надо мной, ничего плохого в таком общении нет. Наоборот, мне было очень приятно такое внимание к моей скромной персоне.

Но со временем все поутихло. Бурных реакций на мое появление в школе уже не было. И я закрыла канал. Во-первых, выросла и поняла, что монтаж и качество моей съемки ужасные. Мне больше неприятно и стыдно пересматривать свои ролики. Во-вторых, на моем канале воцарилось затишье. А это значит, былую популярность и активность не вернуть. В-третьих, блогом я «горела» только первые полгода, а дальше успокоилась. В-четвертых, поняла, то, что делала раньше, — пустая трата времени и сил.

Заводя YouTube-канал, думала, что стану популярной, как известные подростковые блогеры Саша ICE или Катя Адушкина. Ведь они такого же возраста, как и я. Но не учла одного важного фактора: они и еще десяток таких же девочек с каналами-миллионниками на YouTube начали гораздо раньше меня, а соответственно, стали уже профессионалами. У них все гораздо качественнее и лучше. Поэтому зритель, выбирая между мной и ими, выбирает их.

В наше время стать популярным очень тяжело. Но попробовать стоит, что и делают сейчас миллионы детей и подростков. А вдруг повезет?

Екатерина ЕРМОЛАЕВА, десятиклассница