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Казанский зоопарк «Река Замбези» пополнился белыми львами

Благодаря своему необычному окрасу они уже вызвали интерес у местных львиц Люси и Киары.

В официальном Instagram-аккаунте казанского зоопарка «Река Замбези» появилась информация о пополнении семьи кошачьих.

Новыми обитателями зооботсада стали два родных брата – два белых льва по кличкам Крикс и Каспер. Парни родились и прибыли из крымского зоопарка «Тайган».

Сотрудники зоопарка отмечают, что львы дружелюбные и мирно живут в одном вольере. Более того, благодаря своему необычному окрасу они уже вызвали интерес у местных львиц Люси и Киары. 

КВ
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