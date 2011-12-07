Казанский зоопарк «Река Замбези» пополнился белыми львами

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В официальном Instagram-аккаунте казанского зоопарка «Река Замбези» появилась информация о пополнении семьи кошачьих.
Новыми обитателями зооботсада стали два родных брата – два белых льва по кличкам Крикс и Каспер. Парни родились и прибыли из крымского зоопарка «Тайган».
Сотрудники зоопарка отмечают, что львы дружелюбные и мирно живут в одном вольере. Более того, благодаря своему необычному окрасу они уже вызвали интерес у местных львиц Люси и Киары.