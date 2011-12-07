Мэр Казани провел экскурсию для блогеров на комбинате, где готовят питание школьникам

Мэр Казани Ильсур Метшин лично провел экскурсию для казанских блогеров и журналистов по комбинату Департамента продовольствия и соцпитания, сообщает пресс-служба мэрии.

«С тех пор, как в 2006 году мы создали департамент, у нас не меняется девиз: дети могут по-разному учиться, одеваться, заниматься спортом, но хотя бы в школе они должны одинаково хорошо питаться», — сказал Метшин.

Мэр уточнил, что в 2006 году школьные столовые кормили 37% детей, а на данный момент в некоторых школах города охват питания составляет 92%.

Департамент также обслуживает детский сады, больницы и ряд предприятий. Ежедневно организация кормит 270 тыс. горожан.

Блогерам и журналистам показали зону разгрузки-погрузки продукции и некоторые цеха. Гендиректор Департамента отметила, что для поддержания набранного темпа необходимо постоянное обновление оборудования. Так, в горячем цехе к чемпионату WorldSkills установили две промышленные сковороды, производительностью 5,5 тыс. порций за смену, а также шесть пароконвектоматов производительностью 8800 порций в смену и посудомоечная линия.

Дополнительное оборудование получили 80 школьных столовых (550 ед. инвентаря), 76 школ — обновили технику. В связи с пандемией для школ отдельно были закуплены 143 бактерицидные лампы, маски, перчатки, моющие средства и другие хозтовары.

После осмотра лаборатории, где на комбинате проверяют качество питания, Метшин выступил с предложением создать общественный контроль от родительский комитетов с дежурством родителей в столовых. Мэр отдал поручение согласовать данной предложение с Роспотребнадзором и директорами школ.