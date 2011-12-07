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Минниханов поручил Роспотребнадзору изучить возможность работы общепита в новогоднюю ночь

Владельцы заведений обратились к главе республике по поводу продления часов работы в праздничные дни.

В Татарстане по поручению главы республики Рустама Минниханова займутся вопросом продления часов работы общепита в новогоднюю ночь. Об этом рассказала руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

На брифинге в Доме Правительства РТ она сообщила, что Минниханов поручил штабу Роспотребнадзора изучить возможность работы общепита с точки зрения санитарно-эпидемиологической безопасности после поступления вопросов от рестораторов республики. Владельцы заведений обратились к главе республике по поводу продления часов работы в новогоднюю ночь.

Галимова отметила, что любые решения, связанные с ужесточением или послаблением мер, принимаются лишь совместно с представителями Роспотребнадзора и Минздрава. А потому ответ поступит в самое ближайшее время. 

КВ
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