Минниханов поручил Роспотребнадзору изучить возможность работы общепита в новогоднюю ночь

В Татарстане по поручению главы республики Рустама Минниханова займутся вопросом продления часов работы общепита в новогоднюю ночь. Об этом рассказала руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

На брифинге в Доме Правительства РТ она сообщила, что Минниханов поручил штабу Роспотребнадзора изучить возможность работы общепита с точки зрения санитарно-эпидемиологической безопасности после поступления вопросов от рестораторов республики. Владельцы заведений обратились к главе республике по поводу продления часов работы в новогоднюю ночь.

Галимова отметила, что любые решения, связанные с ужесточением или послаблением мер, принимаются лишь совместно с представителями Роспотребнадзора и Минздрава. А потому ответ поступит в самое ближайшее время.