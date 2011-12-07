Президент Татарстана дал шанс поселку Васильево

Реконструкция стадиона станет точкой отсчета для поэтапных грядущих перемен в жизни этого поселения на берегу Волги в Зеленодольском районе Татарстана.

Планы обновления и свои предложения команда архитекторов из Казани, которой поручили улучшить жизнь васильевцев, обсудила на встрече с самыми заинтересованными в этом благородном деле - самими жителями Васильево. На общественном обсуждении, состоявшемся во Дворце культуры поселка, побывали и журналисты «Казанских ведомостей».

Поселок Васильево - забытая жемчужина в ожерелье Татарстана

А ведь здесь, неподалеку, на берегу реки Сумки, располагается уникальный зооботсад под открытым небом. Это крупнейшая в Европе (!) колония серых цапель, занесенных в Красную книгу РТ. Количество их гнезд - более 400. А кто же не знает этот народный слоган - «художник Васильев из Васильево»? Запечатлевший на своих полотнах загадочный мир Древней Руси Рюриковичей, Константин Васильев жил и творил здесь, в этих благословленных местах. Сейчас в Васильево открыт дом-музей художника.

Рядом с поселком Васильево - сказочный остров-град Свияжск, с другой стороны этого треугольника ныне широко признанный паломнический центр - Раифский монастырь. Отличный туристический маршрут - чем не малое Золотое кольцо Татарстана?

Основатель поселка разбойник Василий. О чем гласит легенда

История поселка Васильево уходит корнями в далекий XVII век, вошедший в российскую летопись как «бунташный». Именно в те неспокойные времена сюда, на малообжитые земли государства Российского, бежали те, кто не желал гнуть спину на барина. Согласно преданию, одним из них стал и беглый холоп, разбойник Василий, перебравшийся сюда из Вятской губернии с целой ватагой лиходеев-ушкуйников - так называли в ту пору тех, кто промышлял речным разбоем. На живописном берегу матушки-Волги они и основали свое становище. Датой основания Васильево считается 1693 год.

Как рождению стекольных шедевров помог обычный паровоз

Возможно, Васильево так и осталось бы райским уголком для любителей рыбалки и дивной природы. Но перемены пришли, откуда их и не ждали. Их принес первый паровоз, шумно пропыхтевший мимо поселка после строительства железной дороги Казань - Нижний Новгород.

Стабильное сообщение с потенциальными заказчиками подтолкнуло местного купца Богданова к мысли начать строительство стекольного завода. Сказано - сделано! В январе 1901 года задымила первая труба стекловаренной печи. Крупные партии стеклопосуды - четвертные бутыли, граненые шкалики и художественно изготовленные графины - стали отправлять по железной дороге во все уголки Российской империи. А уже вскоре васильевские стеклодувы принесли поселку на Волге мировую известность - на выставке промышленных товаров в Париже в 1907 году продукцию Васильевского стеклозавода отметили Большой золотой медалью!

В советское время знаменитые васильевские чайники из термостекла и кофейники с набором изящных прозрачных чашек стали любимым и желанным подарком, привезенным из Татарии.

Однако, увы, сейчас в Васильево продолжают работать лишь одно предприятие - Васильевский хлебозавод, и два известных на всю республику санатория. Легендарный Васильевский стеклозавод закрылся более года назад… Так что значительная часть трудоспособного населения поселка, насчитывающего около 18 тысяч человек, вынуждена ездить на заработки в Казань либо Зеленодольск. Лишь в летний период резко увеличивается - сразу в три раза - количество жителей Васильево, довольных своей жизнью. Это дачники. Ведь здешние места - на стыке могучей Волги и дремучего леса - издавна, еще до революции, облюбовали любители пить на веранде чай с ароматными ягодами.

Стадион станет центром нового общественного пространства

На непростые социальные проблемы Зеленодольского района обратил внимание Президент Татарстана Рустам Минниханов. В декабре 2019 года после выступления главы района Михаила Афанасьева он дал поручение разработать социально-экономическую программу для Васильево.

Сейчас при поддержке помощника Президента РТ Наталии Фишман-Бекмамбетовой разрабатывается проект благоустройства общественных пространств, в том числе и поселка Васильево, рассчитанный на несколько лет. Первым этапом проекта в Васильево как раз и станет создание комфортной территории, ядром которой послужит стадион лесокомбината.

Вот что об этом проекте корреспонденту «Казанских ведомостей» рассказал главный архитектор Зеленодольского района РТ Михаил Сафонов:

- Мы планируем создать территорию, место, которое будет удобно жителям для отдыха, занятий спортом - кому что по душе. Такое мнение высказали сами жители Васильево на прошедшем общественном обсуждении проекта благоустройства. Тем более что такое исторически сформировавшееся место уже есть. Это территория стадиона почившего ныне предприятия «Лесокомбинат» - как базовая. И прилегающее к нему озеро Карасиха и его берега, а также река Сумка и далее уже по направлению к берегу Волги.

Конечно, сам стадион сейчас пока находится в плачевном состоянии. Наша задача - привести его в порядок, обустроить дорожки вокруг него, создать детскую и игровую площадки. Кстати, возле стадиона растут прекрасные многовековые дубы. Конечно, на слушаниях прозвучало единодушное мнение: их обязательно нужно сохранить! Считаем также, что на стадионе должен появиться пункт проката: в зимнее время - лыж, летом - велосипедов. А территория близ стадиона должна стать парком.

У нас здесь есть еще огромный ресурс, которым мы недостаточно пользуемся. Это, во-первых, река Волга. Во-вторых, целый островной архипелаг, растянувшийся от моста в Займище до Зеленодольска. И естественно, бриллиант, вишенка на торте - остров-град Свияжск. Свияга, Волга, дивная природа - здесь очень большой потенциал для развития водного туризма, маломерного флота. Это очень большая перспектива для волжского участка, куда входит и Васильево. Третьей важной точкой притяжения интереса к поселку может стать создание всероссийского туристического маршрута к Дому-музею художника Константина Васильева.

Сроки исполнения первого этапа работ - 2021 год. Надеемся, что реконструкция стадиона и территории вокруг него станет лишь первой ласточкой на пути к возрождению активной жизни и обустройству территории в поселке Васильево.

Президент Татарстана обратил внимание на проблемы Зеленодольского района и дал поручение соответствующим инстанциям подготовить план развития этих территорий, включая поселок Васильево. Первый этап благоустройства - это начало, которое послужит не только благоустройству, но и возрождению производств и появлению новых рабочих мест.

А вот что добавляет к словам Михаила Сафонова представитель команды архитекторов из Казани, которой поручили разработку и осуществление проекта, директор архитектурной компании «Мириада Групп» Виталий Волков:

- Начало работ запланировано на 2021 год, вторая очередь начнется в 2022 году. Как уже отметил главный архитектор района Сафонов, первым делом необходимо благоустроить стадион. Пока что здесь нет даже нормальных подходов и подъездных путей к нему. На стадионе планируем установить тренажеры, доступные для всех. Предстоит создать и современное освещение территории, чтобы здесь и вечером можно было спокойно заниматься физкультурой, гулять. Да, на территории растут крупные очень красивые деревья - конечно же, эти дубы предполагается сохранить в обязательном порядке. Но все же необходимо будет провести осмотр зеленой посадки для выявления аварийных деревьев. Сейчас проходит анализ собранных сведений и пожеланий жителей Васильево. На их основе уже и будет сформирован окончательный проект реконструкции этой территории поселка.