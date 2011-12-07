Татарстанцев приглашают принять участие в Межрегиональном форуме по вопросам гражданственности и патриотизма, сообщают организаторы.

Регистрация на форум откроется 16 декабря и завершится 18 декабря.

«Целью Форума является создание периодически действующей межрегиональной площадки по обмену существующим опытом и выработке решений по перспективам развития деятельности органов государственной власти, общественных объединений, физических лиц по вопросам патриотического воспитания граждан и профилактики асоциального поведения в молодежной среде», — отмечается в сообщении.

На форуме обсудят вопросы перспективы сферы гражданственности и патриотизма, вызовов и угроз современной жизни, в том числе интернет-угроз, а также будут организованы тематические секции, посвященные формированию антитеррористического сознания, межнациональному воспитанию, и другие.

Кроме того, в рамках Форума пройдут бесплатные курсы повышения квалификации по теме «Современные подходы к организации патриотической и профилактической работы с молодыми гражданами». По итогам курсов участников наградят удостоверениями гособразца.

Участвовать в форуме могут представители органов исполнительной власти регионов, ответственные за реализацию государственной молодежной политики, образования, культуры, туризма, общественных связей, массовых коммуникаций, органов местного самоуправления, общественных организаций, творческих коллективов или исследовательских групп, а также молодежных сообществ и СМИ.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Для участия нужно заполнить заявку до 12 декабря на сайте: https://myrosmol.ru/.