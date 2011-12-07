Тайна черного пакета: разгадать ее и выиграть приз

Условия конкурса очень просты. Вам нужно из 15 наименований продуктов, указанных в купоне, угадать те самые 10 из списка, который запечатан в конверт. Напротив каждого выбранного продукта сделайте пометку в виде крестика или галочки. Выбрать требуется только 10 продуктов - ни больше ни меньше! Купон следует вырезать, заполнить и отправить по адресу: 420066, г. Казань, а/я 231, ул. Чистопольская, 5. Или лично принести в редакцию.

Тот, кто правильно угадает все 10 наименований, получит приз - набор из всех 15 продуктов, указанных в купоне!

В общей сложности десять наших подписчиков получат ДЕСЯТЬ призов!

Повторяем: в конкурсе могут участвовать все, кто подписался на «Казанские ведомости» на первое полугодие 2021 года. Квитанцию посылать вместе с купоном не нужно - ее вы предъявите при получении приза. Ксерокопии купонов не принимаются. Срок проведения конкурса - по 29 декабря. Это последний день, когда вы можете отправить письмо или принести купон в редакцию лично. Имена победителей мы опубликуем в одном из январских номеров.