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В Казани вручили удостоверения 45 представителям бизнес-омбудсмена в районах РТ

Теперь они в течение года могут вести деятельность в своем муниципалитете, а после каждый из них может вновь пройти аттестацию и продлить полномочия.

В Казани вручили удостоверения и нагрудные знаки 45 представителям бизнес-омбудсмена РТ в муниципалитетах.

Отмечается, что в связи с пандемией и ее ограничениями церемонию награждения откладывали уже несколько раз. Несмотря на это, представители уполномоченного занимались приемом жалоб и решением проблем предпринимателей своего района еще с апреля этого года. А если этого сделать не удавалось, информацию и решение по ней передавали приёмной бизнес-омбудсмена РТ Фарида Абдулганиева.

По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей, специалисты приняли участие в 230 проверках, организованных контрольно-надзорными органами. После успешного прохождения обучения и отбора удостоверения и значок заслужили 45 бизнесменов республики. Теперь они в течение года могут вести деятельность в своем муниципалитете, а после каждый из них может вновь пройти аттестацию и продлить полномочия.

КВ
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