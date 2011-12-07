В Татарстане с начала года выявили 80 случаев взяток в сфере образования

В Татарстане с начала года выявлено 80 случаев взяточничества в сфере образования, сообщил начальник отдела УЭБ и ПК МВД по РТ Дмитрий Козлов.

По словам спикера, чаще всего на взятках попадаются сотружницы детсадов и школ, которые за деньги обещают устроить ребенка в учреждение.

«Одно из таких уголовных дел сейчас находится в производстве. Там выявлены дополнительные факты. Дело касается нескольких учреждений. Посредники пытались договориться об устройстве детей в детские сады. Суммы взяток варьировались от 30 до 100 тысяч рублей», — уточнил Козлов.

Напомним, в республике самыми коррупционными сферами считаются — ЖКХ, образование, медицина.