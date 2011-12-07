В Татарстане с начала года выявили 80 случаев взяток в сфере образования

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В Татарстане с начала года выявлено 80 случаев взяточничества в сфере образования, сообщил начальник отдела УЭБ и ПК МВД по РТ Дмитрий Козлов.
По словам спикера, чаще всего на взятках попадаются сотружницы детсадов и школ, которые за деньги обещают устроить ребенка в учреждение.
«Одно из таких уголовных дел сейчас находится в производстве. Там выявлены дополнительные факты. Дело касается нескольких учреждений. Посредники пытались договориться об устройстве детей в детские сады. Суммы взяток варьировались от 30 до 100 тысяч рублей», — уточнил Козлов.
Напомним, в республике самыми коррупционными сферами считаются — ЖКХ, образование, медицина.