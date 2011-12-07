Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Татарстане самые коррупционные сферы – ЖКХ, образование и медицина

Неоднократно попадалось на взятках руководство детсадов.

В Татарстане коррупционные преступления совершаются чаще всего в сферах ЖКХ, образования и медицины, сообщил Начальник отдела УЭБ и ПК МВД по РТ Дмитрий Козлов.

Неоднократно на взятках попадаются представители руководства детсадов. Чаще всего это истории, когда ребенка за деньги обещают устроить в детский сад. Также взятки берут преподаватели университетов и сотрудники военкоматов.

«Видимо есть лазейки, которые никак не могут заметить сотрудники правоохранительных органов», — высказал предположение Козлов.

КВ
Лента новостей