В Татарстане самые коррупционные сферы – ЖКХ, образование и медицина

В Татарстане коррупционные преступления совершаются чаще всего в сферах ЖКХ, образования и медицины, сообщил Начальник отдела УЭБ и ПК МВД по РТ Дмитрий Козлов.

Неоднократно на взятках попадаются представители руководства детсадов. Чаще всего это истории, когда ребенка за деньги обещают устроить в детский сад. Также взятки берут преподаватели университетов и сотрудники военкоматов.

«Видимо есть лазейки, которые никак не могут заметить сотрудники правоохранительных органов», — высказал предположение Козлов.