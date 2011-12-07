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В Татарстане стартовала декада подписки

В этот период будут снижены цены на газету «Казанские ведомости» во всех почтовых отделениях связи РТ.

С 3 по 13 декабря проводится декада подписки. В этот период будут снижены цены на газету «Казанские ведомости» во всех почтовых отделениях связи РТ.

Подписные индексы на 6 месяцев:

Индекс П2499 — номер для семейного чтения с телепрограммой, выходит по четвергам. 536 руб. 76 коп. на дом. адрес 

Индекс П2490 — городские новости три раза в неделю по вторникам, четвергам и пятницам. 1030 руб. 74 коп. на дом. адрес 

Индекс П2447 — городские новости четыре раза в неделю, включая деловой выпуск по средам. 1630 руб. 92 коп. на дом. адрес (цены указаны со скидкой).

Подписные индексы на 12 месяцев:

Индекс П8311 — номер для семейного чтения с телепрограммой, выходит по четвергам. 1071 руб. 58 коп. на дом. адрес

Индекс П8310 — городские новости три раза в неделю по вторникам, четвергам и пятницам. 2056 руб. 59 коп. на дом. адрес 

Индекс П8303 — городские новости четыре раза в неделю, включая деловой выпуск по средам.  3256 руб. 53 коп. на дом. адрес (цены указаны со скидкой).

График проведения «Дня подписчика» в декабре 2020 г.


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