В Татарстане стартовала декада подписки

С 3 по 13 декабря проводится декада подписки. В этот период будут снижены цены на газету «Казанские ведомости» во всех почтовых отделениях связи РТ.

Подписные индексы на 6 месяцев:

Индекс П2499 — номер для семейного чтения с телепрограммой, выходит по четвергам. 536 руб. 76 коп. на дом. адрес

Индекс П2490 — городские новости три раза в неделю по вторникам, четвергам и пятницам. 1030 руб. 74 коп. на дом. адрес

Индекс П2447 — городские новости четыре раза в неделю, включая деловой выпуск по средам. 1630 руб. 92 коп. на дом. адрес (цены указаны со скидкой).

Подписные индексы на 12 месяцев:

Индекс П8311 — номер для семейного чтения с телепрограммой, выходит по четвергам. 1071 руб. 58 коп. на дом. адрес

Индекс П8310 — городские новости три раза в неделю по вторникам, четвергам и пятницам. 2056 руб. 59 коп. на дом. адрес

Индекс П8303 — городские новости четыре раза в неделю, включая деловой выпуск по средам. 3256 руб. 53 коп. на дом. адрес (цены указаны со скидкой).

График проведения «Дня подписчика» в декабре 2020 г.



