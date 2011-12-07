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В Татарстане вакцинирование от COVID-19 будет проходить в 40 медучреждениях

«Спутник V» прибудет в республику на следующей неделе.

В Татарстане вакцинирование от коронавируса пройдет в 40 медучреждениях, сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

«На следующей неделе ожидаем первую партию, это 3700 доз для порядка 40 медучреждений, которые готовы их принять и начать вакцинацию. „Спутник V“ требует всего лишь проверки на наличие коронавируса и антител. Всего два анализа», — рассказала Галимова.

Напомним, что в Татарстане начали тестировать вакцину «ЭпиВакКорона». 

КВ
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