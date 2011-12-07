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Выигравший грант студент Казанского университета потратит эти деньги на мусор

Проект казанского студента признали одним из лучших среди поданных на конкурсное соискание 65 заявок из разных регионов России.

Студент Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета Роберт Нагуманов выиграл грант Росмолодежи в размере 1,2 млн рублей на реализацию проекта «Мобильный сервис — „Россия без мусора“», сообщает пресс-служба вуза. 

Проект казанского студента признали одним из лучших среди поданных на конкурсное соискание 65 заявок из разных регионов России.

Идея Роберта Нагуманова в том, чтобы каждый, кто займется сбором и переработкой вторичного сырья и отходов мог получать за это вознаграждение. Для воплощения проекта на практике он разработал специальное мобильное приложение. Главная отличительная особенность его сервиса от уже существующих аналогов — комплексный подход к проблеме утилизации. В мобильном приложении будут объединены все стороны процесса — пункты утилизации, желающие сдать отходы, а также попутно здесь заработает образовательный экогид с вопросами на тему экологии.

КВ
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