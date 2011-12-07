Выигравший грант студент Казанского университета потратит эти деньги на мусор

Студент Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета Роберт Нагуманов выиграл грант Росмолодежи в размере 1,2 млн рублей на реализацию проекта «Мобильный сервис — „Россия без мусора“», сообщает пресс-служба вуза.

Проект казанского студента признали одним из лучших среди поданных на конкурсное соискание 65 заявок из разных регионов России.

Идея Роберта Нагуманова в том, чтобы каждый, кто займется сбором и переработкой вторичного сырья и отходов мог получать за это вознаграждение. Для воплощения проекта на практике он разработал специальное мобильное приложение. Главная отличительная особенность его сервиса от уже существующих аналогов — комплексный подход к проблеме утилизации. В мобильном приложении будут объединены все стороны процесса — пункты утилизации, желающие сдать отходы, а также попутно здесь заработает образовательный экогид с вопросами на тему экологии.