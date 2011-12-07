Законы, вступающие в силу в декабре

1 декабря. Россиян проинформируют о положенных льготах

Граждане смогут получать сведения из единой государственной информационной системы соцобеспечения о положенной им соцподдержке.

Многие из действующих в настоящее время мер господдержки носят заявительный характер, и россияне, особенно в сельской местности, не всегда знают о причитающихся им льготах. В этой связи принято решение облегчить им доступ к этой информации.

С 1 декабря 2020 года получить такие сведения можно будет получить через портал госуслуг, с 1 июля 2021 года нужную информацию начнут сообщать и через единый call-центр на базе ПФР - там каждый человек сможет получить развернутую консультацию по всем вопросам, связанным с соцподдержкой. С 1 января 2022 года узнать о положенных льготах можно будет и при личном посещении органов власти.

1 декабря. Жалобу на отсутствие выплат медработникам примет портал Госуслуги

Если медработник не получил, получил не вовремя или не полностью специальную соцвыплату за медпомощь в диагностике и лечении COVID-19, которая назначена в ноябре Постановлениями Правительства №1762, то он сможет подать жалобу в электронном виде через портал Госуслуг.

По результатам рассмотрения обращения будет проведена проверка.

Размер выплаты, согласно Постановлению, должен определяться в зависимости от должности в одну нормативную смену, которая представляет собой 1/5 продолжительности рабочего времени в неделю. За одну нормативную смену врачи скорой помощи должны получить 2430 рублей, средний медперсонала - 1215 рублей, младший медперсонал- 950 рублей, фельдшеры по приему вызовов- 600 рублей, водители машин выездных бригад - 1215 рублей.

Врачам стационаров за одну нормативную смену полагается - 3880 рублей, среднему и младшему медперсоналу стационаров - 2430 рублей и 1215 рублей соответственно. Врачам, оказывающим медпомощь в амбулаторных условиях, за нормативную смену должны выплатить - 2430 рублей, среднему медперсоналу - 1215 рублей, младшему медперсоналу - 600 рублей.

Также пожаловаться на несправедливость через сайт Госуслуг смогут соцработники, которым Постановлением №1859 «ковидные» выплаты продлены до конца 2021 года. Система специальных надбавок будет аналогична действовавшим до сих пор премиям за особые условия труда в период пандемии. Выплаты рассчитываются за смену продолжительностью 14 дней, в течение которых сотрудники постоянно проживали на территории учреждения.

Врачам в соцучреждениях за такую смену по-прежнему будут дополнительно начислять по 40 тысяч рублей, а при выявлении в организации COVID-19 - 60 тысяч рублей, соцработникам, педагогам и среднему медперсоналу - 25 и 35 тысяч соответственно. Младшему медперсоналу положена надбавка в размере 15 тысяч рублей, а при выявлении COVID-19 20 тысяч рублей, техническому персоналу - 10 и 15 тысяч рублей соответственно.

3 декабря. Музыкальные инструменты придется промаркировать

Вывозимые за рубеж на гастроли и конкурсы редкие инструменты промаркируют уникальными метками, в которых будет содержаться вся информация о культурной ценности и ее владельце.

Прежде, отправляясь на гастроли, музыкант должен был получить в Минкультуры разрешение, предъявить его на таможне и, самое главное, доказать, что временно вывозится именно та скрипка, на которую выдан документ. Для этого было необходимо вызвать на пост таможни аттестованного эксперта, иначе гастроли могут оказаться под угрозой срыва. Чтобы освободить российских виртуозов от лишних хлопот, им будут выдавать на каждый инструмент бумажный паспорт сроком на 10 лет. Кроме того, музыкальные инструменты, признанные культурными ценностями, будут маркировать уникальными метками.

4 декабря. Увольняемым по болезни полицейским предоставят отпуск

Сотрудники полиции смогут получить отпуск по личным обстоятельствам при расторжении контракта из-за состояния здоровья. Уволить его в этот период будет нельзя.

Сейчас установлено, что полицейским предоставляются отпуска по личным обстоятельствам на 30 дней с сохранением денежного довольствия, если стаж их службы более 20 лет. Таким отпуском можно воспользоваться один раз в любой год из последних трех лет до достижения предельного возраста пребывания на службе. Также внеочередной отпуск могут дать в год увольнения со службы по состоянию здоровья или в связи с сокращением. При этом было непонятно, может ли полицейский получить такой отпуск непосредственно перед увольнением из-за болезни - на основании заключения военно-врачебной комиссии о негодности к службе в ОВД. Вступающий в силу закон ему такое право дает.

4 декабря. Для опекунов сестер и братьев отсрочат призыв

Россияне, ставшие опекунами или попечителями родных братьев или сестер (как полнородных, так и неполнородных), могут получить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации в мирное время.

Сделать это можно будет при отсутствии других людей, обязанных по закону содержать их несовершеннолетних родственников. Также отсрочку предложено предоставлять призывникам, имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет.

Сейчас от мобилизации «по семейным обстоятельствам» могут получить отсрочку отцы-одиночки, родители двух и более детей, родители ребенка-инвалида в возрасте до 3 лет, а также мужчины, имеющие ребенка и беременную супругу (срок не менее 26 недель).

Кроме того, отсрочка положена людям, постоянно ухаживающим за близкими родственниками, которые в этом нуждаются по состоянию здоровья и при этом не имеют других близких. Эта норма относится к родителям, супругам, братьям и сестрам, дедушкам и бабушкам, а также усыновителям.

4 декабря. Указание на МРОТ «уходит» из ряда законов

Указания на минимальный размер оплаты труда заменяются конкретными суммами в целом ряде законов.

Согласно действующему законодательству, МРОТ должен применяться только для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного социального страхования. При этом в некоторых законах «ссылки» на МРОТ уцелели.

14 декабря. Больничный выдадут по новым правилам

Обновлен порядок выдачи больничных. При угрозе распространения опасных заболеваний, таких как коронавирус, предусматривает возможность формирования листов нетрудоспособности, в том числе по беременности и родам с использованием телемедицинских технологий. При этом выдать его сможет только врач, сведения о котором внесены в Федеральный регистр медицинских работников.

Новый порядок дает пациентам право сначала получить больничный на бумажном носителе, а затем продлить его в электронном виде. Людям, которые трудятся на нескольких работах, выдадут несколько бумажных листков либо один электронный, номер которого необходимо сообщить каждому работодателю.

Выдать и продлить больничный сможет лечащий врач или фельдшер, причем оформить документ необходимо в тот же день, когда выявлена болезнь. Сделать это задним числом, включив в него уже прошедшие дни, так просто не получится: единолично доктор это сделать не сможет - это уже решает врачебная комиссия медорганизации по обращению гражданина. Людям, обратившимся за медпомощью по окончании рабочего времени, дата освобождения от работы в листке нетрудоспособности по их желанию указывается со следующего дня.

Если пациенту из-за подозрения на опасное заболевание, например коронавирус, пришлось самоизолироваться, врач-инфекционист или фельдшер выдаст работнику больничный на весь период «затворничества».

29 декабря. «Цифровой нотариат» расширяется

Станут возможны дистанционные сделки с участием нескольких нотариусов. Воспользоваться этим правом можно будет, к примеру, чтобы переоформить квартиру, находящуюся в другом регионе.

Также у нотариусов появится возможность удаленно подтверждать правильность перевода документа на другой язык; передавать электронные документы физлицам и юрлицам; принимать в депозит безналичные денежные средства; выдавать выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества.

В случае любых сомнений нотариус сможет идентифицировать клиента с помощью единой биометрической системы.

Кроме того

1 декабря. Люди, которым положена льгота на проезд в пригородных поездах и поездах дальнего следования, смогут покупать и оформлять билеты через Интернет. При этом подтверждать право на скидку им будет не нужно. Операторы смогут получать необходимые данные в электронном виде с помощью федеральных информационных систем.

1 декабря. Изменены условия предоставления субсидий по кредитам, выданным по льготной ставке сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся производством, переработкой и продажей продукции. С 120 миллионов рублей до 200 миллионов рублей увеличен размер годового дохода для отнесения к малым формам хозяйствования хозобществ, хозпартнерств и ИП. Также установлено, что последнее в финансовом году перечисление субсидии и окончательная сверка расчетов будет осуществляться не позднее 30 декабря текущего года (прежде — не позднее 15 декабря текущего года).

14 декабря. Сведения о предпринимателях, которым оказана поддержка органами власти всех уровней, корпорацией развития малого и среднего предпринимательства, а также организациями, образующими инфраструктуру поддержки подобного бизнеса, будет вноситься в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки. Разместят его на официальном сайте ФНС России. Предполагается, что эта норма позволит оперативно получать информацию о предпринимателях и проследить адресность мер поддержки.

29 декабря. Производить фармацевтический спирт смогут только организации, имеющие одновременно лицензию на его производство и лицензию на производство лекарственных средств.

Источник: «Парламентская газета»