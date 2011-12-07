Мобильные бригады Татарстана в 2019 году будут обеспечены автотранспортом

В новом году мобильные бригады социальной помощи в Татарстане будут обеспечены автотранспортом. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.«В республике реализуется большой социальный проект „Работа мобильных бригад“. За год мобильные бригады социальной помощи обслужили на дому 18 тыс. жителей Татарстана. В 2019 году в рамках национального проекта „Демография“ планируем усилить эту работу. Межведомственные мобильные бригады будут обеспечены автотранспортом», — сообщила министр.В состав бригад входят социальный работник, врач-терапевт, представители Пенсионного фонда и фонда социального страхования, которые проводят необходимые консультации. Мобильные бригады функционируют при комплексных центрах социального обслуживания населения во всех муниципальных районах и городских округах Татарстана. «Система социального обслуживания затрагивает одиноких пожилых людей, которые не могут себя обслужить. Это лежачие люди, нуждающиеся в постороннем уходе. Они хотят проживать в домашней обстановке и не хотят в дома-интернаты», — пояснила Эльмира Зарипова.В 2018 году мобильные бригады республики совершили более 2,5 тыс. выездов, в том числе 648 экстренных и 1854 плановых. Соцработники навестили 18 тыс. человек, которым было оказано более 22,5 тыс. услуг.Одиноких пенсионеров, нуждающихся в помощи, соцработники выявляют во время подомого обхода. Два года подряд специалисты обходят дома всех жителей республики, кто старше 70 лет. Одиноких людей ставят на учет в социальных службах. Если кому-то необходимы медицинские услуги, то привлекаются организации здравоохранения.