Минздрав РТ: Пьяный ребенок в больнице Мамадыша – история годовалой давности

История с пьяным мальчиком, доставленным в больницу Мамадыша произошла год назад, сообщили в пресс-службе минздрава РТ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что многодетная мать из Татарстана доставила в ЦРБ Мамадыша пьяного девятилетнего мальчика. Соответствующая история была опубликована в соцсетях.

В Мамадышской ЦРБ уточнили, что такая ситуация была зарегистрирована год назад. Мальчик поступил в медучреждение без каких-либо документов. Состояние ребенка было стабильное и его жизни ничего не угрожало. Врачи вызвали полицию, чтобы разобраться в произошедшем.