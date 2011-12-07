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Минздрав РТ: Пьяный ребенок в больнице Мамадыша – история годовалой давности

В СМИ появилась информация о том, что в больницу Мамадыша доставили пьяного девятилетнего мальчика.

История с пьяным мальчиком, доставленным в больницу Мамадыша произошла год назад, сообщили в пресс-службе минздрава РТ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что многодетная мать из Татарстана доставила в ЦРБ Мамадыша пьяного девятилетнего мальчика. Соответствующая история была опубликована в соцсетях.

В Мамадышской ЦРБ уточнили, что такая ситуация была зарегистрирована год назад. Мальчик поступил в медучреждение без каких-либо документов. Состояние ребенка было стабильное и его жизни ничего не угрожало. Врачи вызвали полицию, чтобы разобраться в произошедшем.

КВ
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