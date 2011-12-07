Самогонный аппарат: и 3000 лет назад гнали

Рецепты приготовления самогона и поныне у каждой хозяйки свои, со своей изюминкой и любимым продуктом для его получения: зерном, картофелем, свеклой, кукурузой, у теплолюбивых южан - виноградом. А вот сам технологический процесс остается неизменным уже тысячи лет - со времен Древнего Египта. Уже в III веке до н. э. его жители не только возводили загадочные пирамиды, но в свободное от работы время с успехом конструировали первые самогонные аппараты для получения натурального бодрящего продукта путем перегонки (дистилляции) браги из сахарного сиропа.

Кстати, а откуда в России появилось само слово «самогон»? Занятно, что до революции 1917 года этот термин обозначал совсем другое. Самогоном называли добычу зверя погоней, когда охотник сам, на своих ногах или на лыжах бежал за добычей. Обязательным было условие не использовать при этом лошадей или собак. Но революция произошла не только в стране, но и в значении этого безобидного слова. Если до 1917 года нелегально производимые напитки назывались корчма, то в советский период закрепилось его нынешнее официальное название - простое, грубоватое и понятное: самогон. Да, это вам не США, где обычный самогон называют знаете как? Moonshine («Лунное сияние»). Что с них взять? Поэты...

Об этих лингвистических нюансах корреспондентам «Казанских ведомостей» рассказали в единственном в России антиалкогольном музее «Самогон», расположенном в самом центре Казани. Здесь собраны уникальные и раритетные экспонаты, наглядно представляющие смекалку и изобретательность населения нашей страны. Вот и в сельских районах Татарстана во многих домах хозяева держали за семью печатями этот чрезвычайно нужный в хозяйстве аппарат. Не отставали от них и горожане, неустанно придумывавшие самые неожиданные способы маскировки под обычные предметы быта деталей агрегата для производства пьянящего напитка. Ведь самогоноварение находилось под запретом в СССР и наказывалось строго. Это теперь производителям домашнего самогона на дому для собственных нужд прятаться уже не нужно. Но и продавать его тоже нельзя - для этого необходимо иметь соответствующую лицензию.

Тем временем экспонаты казанского музея самогоноварения нам представляет экскурсовод Наиля Хабусова.

Первый из экспонатов - внушительных размеров, напоминающий по форме большую луковицу - называется аламбик. Это медный перегонный куб особой конструкции, предназначенный для дистилляции спирта - отделения он него сивушных масел и получения спирта уже почти в чистом виде. Прибор состоит из конденсатора, трубы для отвода пара и непосредственно перегонного куба. И хотя это макет, он в точности воспроизводит старинное устройство для дистилляции спирта, ароматических масел, фруктовой воды. Более тысячи лет этот самогонный аппарат активно использовался алхимиками, фармацевтами, парфюмерами и винокурами. Особенно арабскими учеными, отсюда и арабское происхождение слова. Примечательно, что первоначальное назначение аламбика вовсе не было связано с получением алкогольного напитка. В медных дистилляторах изготавливались краски, лекарства и ароматические эссенции. Почему использовали именно медь? Этот металл очень хорошо вытягивает вредные сивушные масла при перегонке нагретой браги в самогон. Только в XVI веке устройство «переквалифицировали» на производство спиртного.

И вот следующий шаг: от домашнего - к промышленному. Перед нами самогонный аппарат уже промышленного масштаба производства горячительного напитка. Первый завод по производству самогона открыли в Европе.

Но и народные умельцы тем временем продолжали конструировать самогонные аппараты из самых неожиданных предметов, оказавшихся под рукой.

Еще один самодельный самогонный аппарат. Сделан он во время Великой Отечественной войны из трофейного немецкого контейнера для перевозки провианта.

Основой другого агрегата во время войны послужила гильза от среднекалиберного орудия. Кстати, как вы думаете, кому в это трудное время требовался самогон? Партизанам. Полученный высокоградусный спирт использовался при лечении ран - как болеутоляющее, обезболивающее и обеззараживающее средство. Поэтому в партизанских отрядах умельцы мастерили из подручных средств маленькие самогонные курильни, которые служили для получения этого жидкого антисептика. Добавим, самогон использовался и как топливо.

А этот самогонный аппарат собран заводскими умельцами на специализированном предприятии. Об этом говорит металл особого качества, а также высокоточная сварка и тщательная подгонка деталей. А отдельно в холодильнике надежно спрятан змеевик. Кстати, змеевик придумал свернуть в спираль знаменитый персидский ученый Авиценна.

С приходом к власти в СССР генсека Михаила Горбачева в стране попытались было ввести сухой закон. Наши самоделкины тут же придумали такие формы самогонного аппарата, что диву даешься! Ну кому придет в голову, что таким агрегатом может стать... умывальник и джазовая труба! Так что недаром бытует это мнение: в России самогон умеют делать даже из табуретки.