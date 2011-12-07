Четыре представителя из Татарстана прошли в финал конкурса «Лидеры России»

Четыре участника из Республики Татарстан прошли в финал конкурса управленцев «Лидеры России» по итогам оценочных мероприятий в рамках полуфинала конкурса в ПФО 3 февраля, сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом открытой платформы «Россия — страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации, созданной по указу Президента России Владимира Путина, которая объединяет 15 самостоятельных проектов.«В Приволжье приглашения в финал получили 34 конкурсанта из 12 регионов федерального округа. Из их числа Нижегородскую область представляют 7 участников, Республику Башкортостан — 6, Самарскую область — 6, Республику Татарстан — 4, Саратовскую область — 3, Пермский край — 2. По одному участнику из Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Оренбургской области, Пензенской области, Ульяновской области и Чувашской Республики приглашены в финал», — отметил руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.Финалистами из Татарстана стали Рустем Абдуллин (ОАО «Нижнекамский хлебокомбинат»), Рустем Гумеров («СтандартПроект»), Владимир Жаворонков (Республиканский клинический онкологический диспансер) и Виктор Никитин (ООО «Бипиум»).Для выхода в финал участникам необходимо реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Финал пройдет с 13 по 17 марта в Сочи.