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Послами WorldSkills Kazan 2019 стали комик, повар и космонавт

В этом году команду послов международного чемпионата пополнил российский шеф-повар Константин Ивлев.
Послами мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 стали семь известных людей, среди которых – два повара, космонавт, музыкальный исполнитель и шоумен. В команду послов международных соревнований вошли: повар и ресторатор Аркадий Новиков, создатель фермерского кооператива «ЛавкаЛавка» Борис Акимов, пилот команды «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин, космонавт Сергей Крикалев, российский рэп-исполнитель Леван Горозия (L’One) и телеведущий Александр Гудков.В январе этого года представителем WorldSkills Kazan 2019 также стал российский шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев.
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