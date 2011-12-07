Послами WorldSkills Kazan 2019 стали комик, повар и космонавт

Послами мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 стали семь известных людей, среди которых – два повара, космонавт, музыкальный исполнитель и шоумен. В команду послов международных соревнований вошли: повар и ресторатор Аркадий Новиков, создатель фермерского кооператива «ЛавкаЛавка» Борис Акимов, пилот команды «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин, космонавт Сергей Крикалев, российский рэп-исполнитель Леван Горозия (L’One) и телеведущий Александр Гудков.В январе этого года представителем WorldSkills Kazan 2019 также стал российский шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев.