В этом году «Лыжня России» пройдет на трех казанских площадках

Масштабное спортивное событие - «Лыжня России-2019» пройдет 9 февраля на трех площадках Казани, главной из которых станет юдинский стадион «Локомотив». Об этом на деловом понедельнике в казанской мэрии рассказала глава комитета физкультуры и спорта Светлана Вострикова.В 9:50 соревнования начнутся в Горкинско-Ометьевском лесопарке для жителей Советского, Вахитовского и Приволжского районов. В пойме реки Казанка по ул. Гаврилова в 10:30 утра стартуют соревнования для жителей Авиастроительного и Ново-Савиновского районов.Центральной площадкой праздника станет стадион «Локомотив» в Юдино. Сразу после открытия спортсмены стартуют на дистанции 5 и 10 км. Торжественная церемония пройдет в 10:45, после чего начнутся массовые забеги.