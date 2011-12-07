В Казани ожидается сильный снегопад

Первый сильный февральский снегопад ожидается завтра днем в Казань, пишет ИА "Татар-ифнорм". 5 февраля днем в Казани выпадет 8,4 мм осадков. Вероятность прогноза составляет 91%. В ночь с 4 на 5 февраля ожидается 2,9 мм осадков с вероятностью 55%.Таким образом, за сутки на город выпадет 11,3 мм снега. Если прогноз оправдается, то это будет самый сильный снегопад за текущую зиму. До сих пор самый сильный снегопад был зафиксирован в январе.