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В Татарстане начнется реализация профориентационного проекта для школьников «Промышленный туризм»

Школьникам обеспечат бесплатную перевозку на предприятия для знакомства с профессиями.
В этом году в Татарстане начнется реализация профориентационного проекта для школьников «Промышленный туризм». Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заявила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.«В этом году начинаем новый профориентационный проект совместно с пригородной пассажирской компанией “Содружество”», – рассказала спикер. По ее словам, проект будет реализовываться центрами занятости населения городов и районов республики, на территории которых либо в близкорасположенных к ним местах имеется пригородное железнодорожное сообщение.
КВ
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