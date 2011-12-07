За семь лет Казань сэкономила на тепле 2,6 млрд рублей

Об этом сообщил председатель Комитета экономического развития Артур Валиахметов на деловом понедельнике. «Мероприятия по энергосбережению в жилом фонде позволили только по тепловой энергии за 2011 – 2018 годы получить эффект 2,2 млн Гкал на сумму 2,6 млрд рублей. Сейчас рост энергопотребления объясняется, в первую очередь, вводом новых социальных объектов», — рассказал Валиахметов.