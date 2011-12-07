Путин одобрил идею создания суперкомпьютера в Казани

Владимир Путин на встрече с общественными представителями заявил, что в регионах РФ необходимо развивать сеть мощных суперкомпьютерных центров и фабрик данных. С вопросом к Президенту обратился первый заместитель директора института вычислительных технологий СО РАН Андрей Юрченко. Он выступил с предложением развивать суперкомпьютерные центры не только в Москве, но и в Питере, Казани, Новосибирске. «Меня, с одной стороны, радует, что в Москве все развивается, но и огорчает, что происходит суперконцентрация в столице. Поэтому целью моего поручения было равномерное распределение инфраструктуры по стране», — ответил Путин. Также Путин добавил, что систему необходимо равномерно распределять по территории страны, на тех территориях, где есть интеллектуальный потенциал. Ранее «КВ» сообщали, что Путин отметил опыт Татарстана в организации прямого диалога власти и граждан.