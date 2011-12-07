Стоит ли нам бояться эпидемии нового коронавируса

Об этом говорили вчера специалисты на пресс-конференции в «Татар-информ». В ней приняли участие заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ Любовь Авдонина и заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков. По данным государственной комиссии здравоохранения КНР, на 8 часов утра 2 февраля в мире зарегистрировано 14411 случаев заболевания, сообщила Любовь Авдонина. Больше всего зараженных новой инфекцией отмечается в китайской провинции Хубэй — около 9 тысяч. Причем в большинстве случаев заболевание протекает в легкой форме. Только у 14,6% заболевших (2110 человек) зафиксирована его тяжелая форма. 304 человека из зараженных коронавирусом умерли. Летальность при этой инфекции составляет 2%. Это ниже, чем при атипичной пневмонии SARS и ближневосточном респираторном синдроме, вспышки которых наблюдались ранее. Летальность при коронавирусе более чем в 2 раза ниже смертности от гриппа, составляющей 5%. На указанную выше дату отмечено 144 случая завоза коронавирусной инфекции в 23 страны. Проявления коронавирусной инфекции схожи с симптомами других респираторных инфекций, рассказала Любовь Авдонина. Это лихорадка, слабость, утомляемость, першение в горле, ринит, затрудненное дыхание. В тяжелых случаях возможно развитие пневмонии, как и при гриппе. Летальные исходы наступают в основном от осложнений. Коронавирус наиболее опасен для лиц старше 60 лет и тех, кто имеет сопутствующие заболевания, а также для детей. Инкубационный период заболевания составляет от 2 до 10 суток, в среднем до 5 дней, максимально до 2 недель. Этот вирус был известен давно, но раньше он не передавался от человека к человеку. На сегодняшний день он недостаточно изучен, поэтому нет специфических средств для его лечения и профилактики. Коронавирус передается воздушно-капельным путем. Из животных его переносчиками могут быть летучие мыши и верблюды. На предметах вирус сохраняется только в течение нескольких часов, он очень чувствителен к средствам дезинфекции. Новый вирус гораздо менее заразен, чем, например, вирус гриппа А. На сегодняшний день в РТ не выявлено случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, по мнению врачей, на данный момент у жителей России и Татарстана нет поводов для беспокойства в отношении коронавирусной инфекции. Сейчас медики более обеспокоены ситуацией с гриппом — на 8% превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ. Тем не менее в республике проводятся усиленные противоэпидемические мероприятия по защите от коронавируса. Все пассажиры в пунктах пропуска через государственную границу РФ в аэропортах «Бегишево» и «Казань», прибывающие из районов с неблагополучной ситуацией, проходят осмотр с использованием как стационарного, так и тепловизионного оборудования. Их предупреждают о необходимости немедленного обращения к врачам при появлении каких-либо симптомов заболевания в течение 14 дней. На пресс-конференции рекомендовали не планировать поездки в КНР до стабилизации ситуации, уточнять эпидемиологическую ситуацию при планировании поездок в другие страны. — Обстановка в медучреждениях, подведомственных минздраву, у нас стабильная, спокойная. Подтвержденных случаев коронавируса нет, — прокомментировал ситуацию в республике Владимир Жаворонков. Замминистра также отметил, что в связи с превышением эпидпорога по гриппу и ОРВИ в инфекционных больницах РТ готовы порядка 919 коек. В заключение медики посоветовали не отказываться от госпитализации при гриппе и ОРВИ, если ее рекомендуют врачи. Читайте также: коронавирус: ситуация стандартная, а не критическая.