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В Казани пройдет этап зимнего Кубка Европы по теннису

В турнире примут участие спортсмены до 15 лет.
В Казани с 7 по 9 февраля пройдут соревнования по теннису в рамках квалификационного этапа зимнего Кубка Европы. Об этом сообщает федерация тенниса РТ.В турнире примут участие спортсмены до 15 лет. Всего на кортах казанской академии тенниса сойдутся 15 команд из 11 стран.Россия будет представлена командами юношей и девушек. У юношей выступят Дмитрий Бессонов, Дмитрий Бурцев и Арту Аюханов. У девушек выступят Дарья Шадчнева, Алина Корнеева и Мира Андреева. Ранее "Казанские ведомости" сообщали, что Альметьевск примет Кубок России по теннису.
КВ
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