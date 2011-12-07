В Казани пройдет школа научной журналистики «Фәннәр»

В Казани с 25 февраля по 17 марта на площадке Резиденции креативных индустрий «Штаб» пройдёт школа научной журналистики «Фәннәр», сообщается на сайте организаторов. Среди спикер ожидаются главный редактор научно-популярного журнала «Кот Шрёдингера» Григорий Тарасевич, научный редактор портала АНТРОПОГЕНЕЗ.RU Станислав Дробышевский, главный редактор научно-популярного издания «N+1» Илья Ферапонтов и другие. Подать заявку на участие можно здесь.