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В Казани пройдет школа научной журналистики «Фәннәр»

Мероприятие состоится с 25 февраля по 17 марта.
В Казани с 25 февраля по 17 марта на площадке Резиденции креативных индустрий «Штаб» пройдёт школа научной журналистики «Фәннәр», сообщается на сайте организаторов. Среди спикер ожидаются главный редактор научно-популярного журнала «Кот Шрёдингера» Григорий Тарасевич, научный редактор портала АНТРОПОГЕНЕЗ.RU Станислав Дробышевский, главный редактор научно-популярного издания «N+1» Илья Ферапонтов и другие. Подать заявку на участие можно здесь.
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