Минниханов ознакомился с предложениями архитекторов по развитию Старо-Татарской слободы

Президенту РТ Рустаму Минниханову представили проекты развития юго-восточной части Старо-Татарской слободы и нового ТЦ в ЖК «Арт Сити», сообщает пресс-служба руководителя республики.

Проект развития южной части Старо-Татарской слободы представила преподаватель МАРХИ, гендиректор архитектурного бюро «Рождественка», руководитель «РЕ-Школы» Наринэ Тютчева. Она отметила, что территория Старо-Татарской слободы привлекает внимание туристов. Архитектор считает, что важно восстановить и сохранить историческую среду, которая затерялась с ростом урбанизации.

«Обязательно нужно довести данную работу до логического завершения. Это одно из самых ценных и красивых мест нашей столицы. Там расположено много ценных исторических объектов. Их нужно сохранить», — заметил в свою очередь Минниханов, уточнив, что развитие территории приведет к росту турпотока и станет комфортным пространством для самих казанцев.

Также главе республики был представлен проект ТЦ в ЖК «Арт Сити». На территории комплекса планируют восстановить исторически ценный градоформирующий объект, фасад которого будет интегрирован в проект ТЦ. Новое здание построят на первой линии ул. Ершова, а рядом с ТЦ обустроят Аллею славы.

По словам завкафедрой градостроительства КГАСУ Александра Дембича, коммерческие площади разместят под землей, что освободит на поверхности место для восстановления исторического здания и зеленых зон.