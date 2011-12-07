СУ СКР по РТ: «47 случаев истязания детей выявлено в республике в прошлом году»

В 2020 году в Татарстане выявлено 47 случаев истязания детей, сообщил глава СУ СКР по РТ Валерий Липский.

«К сожалению, мы знаем случаи, когда истязаниями дело не ограничивалось. Бывало, когда дети погибали от рук собственных родителей», — заметил спикер.

Так, летом 2020 года пожизненный срок получил житель Менделеевска, который зарезал жену, пасынка и своего маленького сына.

Еще один инцидент зафиксирован в Осиново. Мужчина постоянно избивал шестилетнего пасынка, а в декабре 2019 года ребенок попал в больницу от того, что отчим избил его молотком. Врачи обнаружили у мальчика перелом ноги и плеча, а также множество застарелых переломов ребер и позвоночника. Мужчину арестовали и осудили. Мальчика, его братьев и сестру изъяли из семьи.