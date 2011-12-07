Ургант «утопил» машину «КАМАЗ-мастер» в эфире телепрограммы

Пилоты команды «КАМАЗ-мастер» из Набережных Челнов стали гостями программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Капитан команды Владимир Чагин и пилоты Дмитрий Сотников и Эдуард Николаев совместно с ведущим шоу Иваном Ургантом провели тест-драйв грузовика перед телецентром «Останкино». Поездка завершилась тем, что грузовик якобы провалился под лед.

«А сколько эта машина стоила?», — спросил ведущий.

«700 тысяч евро», — ответил пилот Николаев.

«Ну я такие-то деньги отдам!», — сказал Ургант.

В студии челнинцы рассказали о ралли-марафоне «Дакар», о том, как грузовик столкнулся с вертолетом перед финишем гонки и о других успехах команды. Также капитан команды анонсировал выход сериала «Мастер» с 18 февраля.

Напомним, команда «КАМАЗ-Мастер» в 18-й раз стала победителей ралли-рейда «Дакар».