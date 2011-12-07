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Казанский лыжный марафон состоится 10 марта

Казанский лыжный марафон состоится 10 марта
На территории стадиона «Локомотив» в поселке Юдино 10 марта пройдет Казанский лыжный марафон. Сейчас идет прием заявок на участие в соревновании. Организаторы ожидают примерно 450 человек, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.«Казанский лыжный марафон» начинает свою историю с 24 марта 1968 года. С 2017 года он имеет полноценный статус члена Russialoppet.
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