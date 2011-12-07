Казанцы отпразднуют Масленицу на 7 площадках

Начнутся гуляния 6 марта и продолжатся до 10 марта. Старт вкусному празднику дадут 6 марта в 14 часов в парке «Крылья Советов». 7 марта в 12 часов масленичные гуляния пройдут в поселке Сухая река. 8 марта праздник повторится в парке «Крылья Советов».Городской народный праздник «Широкая Масленица» состоится на территории ледового городка у Центра семьи «Казан» в 10 утра. На следующий день, 10 марта горожане могут поехать на озеро Лебяжье, где традиционно много лет проводится масленичные гуляния. В этот же день празднования пройдут в парке «Калейдоскоп» и в Казанском зооботсаду, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.