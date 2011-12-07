Рустам Минниханов наградил Камиля Исхакова орденом «Дуслык»

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов наградил орденом «Дуслык» помощника Президента РТ, председателя совета учредителей Болгарской исламской академии Камиля Исхакова. Церемония состоялась сегодня в Доме Правительства РТ.Награда присуждена за многолетний плодотворный труд во благо Республики Татарстан. Рустам Минниханов отметил большой вклад Камиля Исхакова в реализацию проекта создания Болгарской исламской академии и укрепление межнационального и межконфессионального согласия в республике. Также Президент Татарстана назначил Камиля Исхакова руководителем инициативной группы по вопросам строительства Соборной мечети в Казани.