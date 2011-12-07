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Рустам Минниханов наградил Камиля Исхакова орденом «Дуслык»

Рустам Минниханов наградил Камиля Исхакова орденом «Дуслык»
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов наградил орденом «Дуслык» помощника Президента РТ, председателя совета учредителей Болгарской исламской академии Камиля Исхакова. Церемония состоялась сегодня в Доме Правительства РТ.Награда присуждена за многолетний плодотворный труд во благо Республики Татарстан. Рустам Минниханов отметил большой вклад Камиля Исхакова в реализацию проекта создания Болгарской исламской академии и укрепление межнационального и межконфессионального согласия в республике. Также Президент Татарстана назначил Камиля Исхакова руководителем инициативной группы по вопросам строительства Соборной мечети в Казани.
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