В 2019 году в Казани продолжится программа по льготной аренде для казанских предпринимателей

В Казани продолжает работать городская программа поддержки малого и среднего бизнеса в части льготной аренды муниципальных помещений. В 2018 году столичные предприниматели заключили договор аренды по 46 объектам, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.В 11 помещениях арендаторы приступили к работе. Это хостелы, сервисные центры, мастерские по шитью и по ремонту обуви, салон красоты, производство полуфабрикатов и прочее.