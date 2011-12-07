В Казани женщина на «Тойота» атаковала машину скорой помощи

В пятницу вечером во дворе одного из домов по ул. Гаврилова произошел эпизод дорожных войн. Видео инцидента было размещено в социальных сетях. Во двор приехала бригада скорой помощи. Спустя какое-то время в этот же двор заехала автоледи на «Тойоте». Не сумев объехать преграду, она взяла в руки клюшку для хоккея на траве и несколько раз ударила по корпусу машины «скорой». Завершается ролик тем, что гражданка убирает клюшку в багажник и садится за руль.