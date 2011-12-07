В Татарстане прогнозируют неспокойный паводок

По прогнозам метеорологов, лед на реках Казанка и Волга откроется в первой половине апреля. Средний показатель высоты снежного покрова в Казани составляет 68 см, что на 23% больше среднегодовых значений. При резком повышении температуры воздуха возможно подтопление низинных территорий в поселках, через которые протекают реки казанка, Киндерка, Вертлевка, Нокса и Сухая река.