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Завтра в Казани ожидается ветреная погода

Температура воздуха составит -4..+0°C.
Завтра, 5 марта, в столице РТ ожидается ветреная погода, небольшой снег, сообщается на сайте gismeteo.ru. Скорость ветра составит 4-6 м/c., при порывах – 9-15 м/c. Атмосферное давление – 744-746 мм рт. ст.
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