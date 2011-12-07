ФСБ РФ: Фейки о коронавирусе распространяются из-за границы, чтобы посеять панику среди населения

Фейковую информацию о ситуации с распространением коронавируса в России осуществляется в основном из-за рубежа. Об этом заявил Владимир Путин ссылаясь на доклады ФСБ, пишет «Интерфакс».

«Ничего, слава богу, пока критического у нас не происходит», — отметил глава государства.

Он также заявил, что фейковые вбросы преследуют одну цель: «посеять панику среди населения», а единственный способ бороться с этим — давать гражданам «всеобъемлющую и достоверную информацию».

Ранее руководитель правительственного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова пожаловалась на появившиеся в соцсетях фейковые новости (более 9,5 тыс. публикаций и репостов) с информацией о том, что власти нарочно не раскрывают гражданам реальные данные о количестве зараженных коронавирусом.

Напомним, по официальным данным, 2 марта в Москве зафиксировали первый случай заражения коронавирусом: житель столицы заболел после поездки в Италию. Мужчину госпитализировали, болезнь у него протекает в легкой форме.