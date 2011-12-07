Минниханов: поставка автомобилей «КАМАЗ» в Сербию укрепит сотрудничество

Рустам Минниханов обсудит с сербской делегацией возможность поставок автомобилей «КАМАЗ» и вертолетов в Сербию. Об этом на брифинге в кабмине сообщила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

«Не исключено, что в рамках визита будет организовано посещение «КАМАЗа», пока это обсуждается. Как одно из направлений в укреплении сотрудничества — это поставка нашего автомобиля в Сербию. Вертолетный завод в прошлом году поставил три вертолета, но сейчас тоже будет идти речь о том, чтобы увеличить количество этих поставок», — отметила Галимова.

Сербская делегация приедет в Казань 5 марта для участия в заседании Межправительственного российско-сербского комитета. Стороны обсудят перспективу сотрудничества по направлениям: автомобилестроение, нефтехимия, производство автокомпонентов, IT-сфера, медицина, фармацевтика и другие.

В пресс-службе напомнили, что за последние 6 лет внешнеторговый оборот Татарстана и Сербии составил 101,5 млн долларов, из них 94 млн приходятся на экспорт, 7,4 млн — на импорт.