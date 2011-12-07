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Сайт, посвященный столетию ТАССР, обзавелся новым дизайном

Самым любопытным и азартным пользователям также предлагается поучаствовать в конкурсе «Найди себя в истории республики и выиграй айфон».

Электронный ресурс, посвященный грядущему столетнему юбилею со дня образования ТАССР, обновил свое оформление и содержание, включая дополнительные материалы на главной странице сайта, а также новые разделы.

Различные материалы посвящены истории Татарстана, а также ее интересным местам и персоналиям. Обновилась и мобильная версия ресурса, на которой теперь каждый день появляются разнообразные новости и занятные факты.

Самым любопытным и азартным пользователям также предлагается поучаствовать в конкурсе «Найди себя в истории республики и выиграй айфон».

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