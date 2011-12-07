Статусы «хорошая мама» и «успешный руководитель» вполне совместимы

И бизнес, и политика

В рамках запланированных мероприятий состоялись встречи с руководством и активом женских организаций РТ, прошли конференции, дискуссии. В результате общероссийской Ассамблеей женщин-руководителей (АЖР) были подписаны соглашения с двумя общественными организациями Республики Татарстан: ТРОД «Женские инициативы» - «Хатын-кызлар инициативасы» и ТРОО «Деловые женщины Татарстана».

27 февраля участницы мероприятий были приглашены в Торгово-промышленную палату РТ на всероссийскую конференцию «И бизнес, и политика. Женщина-руководитель: проблемы и решения. Международный аспект». В ней приняли участие руководство Ассамблеи женщин-руководителей и союза «ТПП РТ», общественные деятели, представители Молодежного парламента республики, руководители частных компаний, структурных подразделений предприятий из самых разных городов и регионов России, в том числе Нижнего Новгорода, Сургута, Ярославской области, Чувашии, Карачаево-Черкесии, Крыма и Венгрии. Немало было среди участниц и представительниц Татарстана.

С приветственным словом к участницам конференции обратился председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев. Подчеркнув, что в современных условиях вести бизнес довольно непросто, он вручил благодарственные письма руководству Ассамблеи женщин-руководителей, в том числе и региональным представителям.

Чем больше женщин в парламенте, тем лучше государству

Депутат Государственного Совета РТ шестого созыва Римма Ратникова, говоря о роли современной женщины во властных структурах, отметила: роль женщины в политике - тема малоизученная. Тем не менее в Норвегии, Швеции, Финляндии, Германии, где число женщин в законодательных органах власти колеблется в пределах 30 - 40%, большая часть бюджета идет на развитие культуры, образования, здравоохранения, социальные меры поддержки населения. В настоящее время женщины востребованы во многих областях, подчеркнула Римма Атласовна. В то же время мы живем в мужском мире, где важные решения во власти в основном принимаются мужчинами. Считается, что женщине пробиться во власть трудно: не хватит опыта, сил, к тому же придется наверняка жертвовать семейной и личной жизнью и быть готовой к непомерным нагрузкам. И все же в любые времена находились представительницы прекрасного пола, готовые самоотверженно трудиться, преодолевать трудности для пользы общества.

Исследования ученых показывают: привлечение большего количества женщин к управлению государством способствует развитию и расцвету страны. Понимая важность этого аспекта, в некоторых странах законодательно закреплены права женщин в парламенте. Например, в Конституции африканской страны Руанды прописано, что 30% парламента должны составлять женщины.

В последнее время в парламенте Татарстана отмечается тенденция к увеличению числа представительниц женского пола. Так, из 100 депутатов в Госсовете РТ 15 женщин. Римма Ратникова рассказала и о работе объединения женщин-депутатов «Мәрхәмәт - Милосердие», в том числе и о его попечительских функциях, касающихся детских приютов, домов престарелых, домов ветеранов и других социальных учреждений. В приоритете объединения и работа над вопросами по усилению демографической политики в республике.

Предпринимательницы не знают о программах поддержки

Заместитель руководителя государственного казенного учреждения «Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства РТ» (ЦРПП МСП РТ) Алсу Давлетбаева поделилась с присутствовавшими информацией, что Министерством экономики Татарстана реализуется более 43 программ поддержки предпринимателей. К сожалению, зачастую они не могут ими воспользоваться, поскольку попросту не знают о них.

Алсу Марселевна рассказала о наиболее популярной среди предпринимателей программе «Субсидирование процентной ставки по кредиту». Есть у программы свои условия: кредитный договор на сумму от 2,5 млн рублей должен быть составлен не ранее 1 января 2017 года. Для каждой категории заемщиков есть определенный лимит для выплаты субсидий. Преимуществом программы является то, что проценты по кредиту возвращаются на счет предпринимателя и могут тратиться по его усмотрению. В 2020 году на программу выделено 240 млн рублей, и наблюдая ее популярность, в ЦРПП МСП РТ рассчитывают, что освоят эту сумму уже за первые три месяца. Фондом поддержки предпринимательства РТ успешно осуществляется и программа «Мама-предприниматель» - для тех женщин, кто вышел в декрет и хочет заняться своим бизнесом. Кстати, многие из предпринимательниц не догадываются о том, что зарегистрировать ИП тоже можно совершенно бесплатно - для этого нужно лишь обратиться в фонд. Кроме того, ЦРПП МСП РТ открыт не только для предоставления стартапов для бизнеса, но и для приема жалоб и предложений от женщин, решивших начать свое дело, подчеркнула спикер.

В ходе конференции женщины-предприниматели рассказали о преимуществах участия в профессиональных конкурсах руководителей, а также о своих достижениях и формулах успеха. А пообщавшись в неформальной обстановке, многие из них завели новые знакомства и определили цели сотрудничества.

АЖР помогает лоббировать предложения женщин в Совете Федерации

Президент Ассамблеи женщин-руководителей Людмила Хохлачева поделилась впечатлениями от мероприятия и своим видением проблем российских женщин: «Цель мероприятия - чтобы как можно больше женщин Казани объединялось с пониманием, что они могут все. Очень важно снять внутренние запреты, так как российским женщинам не хватает уверенности в себе. Мы часто думаем, что руководство - это дело мужское и женщинам там не место. Это не так. Руководство - дело тех, кто обладает конкретными лидерскими качествами, может сплотить коллектив, вести за собой, отдавать себя делу. Знаю на собственном опыте и примере подруг, что статусы «хорошая мама, сестра, дочь» и «успешный руководитель» можно вполне совмещать. Успешная женщина успешна во всем! Как мы убедились на мероприятии, есть много женщин-руководителей фирм, занимающихся совсем не женским делом - инженерными коммуникациями, строительством, грузоперевозками, работающих в сельском хозяйстве и нефтяной сфере. Они здесь собрались не только для того, чтобы услышать друг друга, поделиться опытом. Миссия ассамблеи такова, что я как помощник члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ Николая Рыжкова собираю конкретные наказы женщин-предпринимателей и помогаю их продвигать на законодательном уровне».

Справка «КВ»

Общероссийская Ассамблея женщин-руководителей берет свое начало с 1997 года. Первоначально образовалась от Нижегородского женского союза.