В Казани по подозрению в убийстве задержан 70-летний пенсионер

В Казани задержали 70-летнего пенсионера по подозрению в убийстве 49-летнего казанца, сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ.

По информации ведомства, сегодня, 4 марта, в одну из городских больниц поступил мужчина с двумя огнестрельными ранениями головы. Врачи не смогли ему помочь и 49-летний казанец скончался.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемым выступил 70-летний сожитель бабушки погибшего, который во всем сознался.

По словам пенсионера, он жил с гражданской женой и ее внуком в квартире по улице Фучика. Дедушка постоянно ругался с мужчиной, так как тот много пил и нигде не работал.

В конце концов, пожилой мужчина купил на рынке оружие и патроны. В день трагедии он достал с балкона обрез и выстрелил в голову лежавшему на раскладушке мужчине. Поняв, что первая пуля не убила казанца, подозреваемый выстрелил еще раз.

Следователи выясняют остальные обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.