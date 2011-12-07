В Нижнекамске девушка вырвала электрические провода в щитке многоэтажного дома

В Нижнекамске жильцы многоэтажного дома стали пострадавшими от действий двух молодых девушек, которые принялись вырывать электрические провода. Видео с произошедшим появилось в социальных сетях, сообщает «НТР 24».

Инцидент произошел 2 марта в многоквартирном доме по улице Студенческая, 36. Момент порчи зафиксировала внутренняя камера наблюдения.

Стало известно, что девушки также сломали почтовые ящики. Сейчас вся информация передана в правоохранительные органы.