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В Нижнекамске девушка вырвала электрические провода в щитке многоэтажного дома

Видео с инцидентом появилось в социальных сетях.

В Нижнекамске жильцы многоэтажного дома стали пострадавшими от действий двух молодых девушек, которые принялись вырывать электрические провода. Видео с произошедшим появилось в социальных сетях, сообщает «НТР 24».

Инцидент произошел 2 марта в многоквартирном доме по улице Студенческая, 36. Момент порчи зафиксировала внутренняя камера наблюдения.

Стало известно, что девушки также сломали почтовые ящики. Сейчас вся информация передана в правоохранительные органы.

КВ
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