Жителям казанских поселков расскажут, что делать при подтоплении участков

В Казани проконсультируют жителей частных домов, чьи дома находятся в зоне риска во время паводка. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

По словам специалистов, несмотря на относительно низкий уровень снега в этом году, почва все равно промерзла на 18-40 см. Это значит, что при резком потеплении почва не будет успевать впитывать в себя талые воды, которые потекут в реки.

«И если обычно паводок начинался в середине апреля, то в этом году из-за погодных условий он может начаться в конце марта», — отметил начальник Управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов.

Консультацию проводят специалисты из ОСВОД и Управления гражданской защиты. В их задачи входит проведение инструктажа о том, как вести себя в момент половодья, а также «уточнить количество жильцов, узнать, где есть маленькие дети, люди пожилого возраста, инвалиды, которым необходимо при определенных условиях оказывать помощь».

В текущем году в зоне паводка могут оказаться 386 домов.