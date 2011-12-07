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9 мая на месте сгоревшего памятника в Заинске установят новый

После случая возгорания предыдущего памятника в Татарстане провели масштабную проверку.

9 мая будет открыт новый памятник в Заинске на месте сгоревшего монумента Воину-освободителю, об этом сообщила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

Вице-премьер добавила, что сейчас идет работа по доставке памятника в город с места отлива.

После случая возгорания предыдущего памятника в Татарстане провели масштабную проверку. Теперь монументы и бюсты из композитных материалов на территории республики исключены. 

По словам заместителя председателя Госсовета РТ Татьяны Ларионовой, новый монумент отливают из бронзы на заводе в Казани и 6-7 мая доставят в район.

КВ
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