9 мая на месте сгоревшего памятника в Заинске установят новый

9 мая будет открыт новый памятник в Заинске на месте сгоревшего монумента Воину-освободителю, об этом сообщила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

Вице-премьер добавила, что сейчас идет работа по доставке памятника в город с места отлива.

После случая возгорания предыдущего памятника в Татарстане провели масштабную проверку. Теперь монументы и бюсты из композитных материалов на территории республики исключены.

По словам заместителя председателя Госсовета РТ Татьяны Ларионовой, новый монумент отливают из бронзы на заводе в Казани и 6-7 мая доставят в район.