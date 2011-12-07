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Муфтий Татарстана и Митрополит Казанский и Татарстанский посетили казанский приют для бездомных

ДУМ РТ взяло по шефство приют «Приют человека» АНО «ЦРА» в прошлом году.

Сегодня муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл провели рабочую встречу в комплексе «Приют человека» АНО «ЦРА».

Муфтият сотрудничает с АНО «ЦРА» с 2014 года. Приют получает продовольственное обеспечение: горячим питанием ежедневно обеспечиваются 300 человек.

В рамках встречи гостям показали пункт бесплатной выдачи одежды нуждающимся, обустройство места банных процедур, парикмахерскую и пр.

Сейчас в приюте проживают порядка 40 человек. Стоит отметить, что за год количество получающих горячую пищу увеличилось вдвое — со 150 до 300 человек.

Здесь оказывают помощь малообеспеченным семьям, больным наркоманией и алкоголизмом.

КВ
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