Празднование 76-й годовщины Победы в ВОВ: какие мероприятия пройдут в Татарстане

Как сообщил министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов, в рамках подготовки к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Татарстане 21 апреля стартовала акция «Георгиевская ленточка». Точки раздачи ленточек организованы на площадях, возле крупных торговых центров, в образовательных учреждениях республики. Активистами, совместно с волонтерами Победы проводится уборка мест воинских захоронений.

Ежегодная благотворительная акция «Красная гвоздика» стартовала 1 мая и будет проходить на территории республики до 22 июня. Акция направлена, в том числе, на оказание медицинской помощи ветеранам. Значки «Красная гвоздика» можно приобрести не только онлайн, но и в общественных местах, парках, скверах и так далее. Все собранные средства направят на приобретение лекарств, медицинского оборудования, а также на лечение ветеранов и их реабилитацию.

В казанском ЦУМе совместно с объединением «Отечество» организована выставка военных реликвий. В экспозицию вошли предметы, найденные во время поисковых работ на местах боев. Выставку можно посетить с 1 по 10 мая по адресу: ул. Московская, 2, 1 этаж, ежедневно с 9 утра до 9 часов вечера.

5 мая в Казанском Кремле волонтеры Победы проведут акцию «Вальс Победы», в которой примут участие более 500 учащихся образовательных учреждений Казани.

6 мая на территории центра джигитовки «Белый всадник» стартует проект «Марш в прошлое». В походе ребята смогут познакомиться с солдатской формой и снаряжением времен Великой Отечественной войны, солдатским бытом военных лет. Проект направлен на повышение уровня исторической грамотности и интереса к истории Отечества и родного края.

Татарстан также принимает участие в акции «Парад у дома ветерана». Воинские подразделения пройдут строевым маршем перед окнами ветеранов. В акции участвуют курсанты суворовских, кадетских корпусов, а также члены военно-патриотических клубов и Юнармии, домов творчества и центров дополнительного образования, учащиеся и студенты ВУЗов и ССУЗов.

Молодежные общественные организации принимают участие в интерактивной выставке «Путями Победы: история в лицах», где нашли отражение героизм и мужество тружеников тыла, внесших огромный вклад в Великую Победу. Выставка проходит на территории Исторического парка «Россия — моя история» в павильоне № 1 по адресу Оренбургский тракт, 8.

7 мая в Татарском академическом театре оперы и балета им. М. Джалиля пройдет торжественная встреча ветеранов Великой Отечественной войны с участием Президента Татарстана Рустама Минниханова. Организовать мероприятие помогают активисты детских и молодежных общественных организаций, студенты ВУЗов.

Торжественное возложение цветов к Вечному огню состоится на площади возле парка им. Горького 8 мая в 11:00. В мероприятии примут участие представителей органов госвалсти, молодежных организаций и объединений. Здесь прозвучат стихи о войне на разных языках.

Республиканский исторический квест «Путь к Победе» пройдет на территории Казанского Кремля 9 мая с 10 часов утра до 17.00. его участники должны пройти испытания на знание событий Великой Отечественной войны на 12-ти станциях. Победители получат призы от музея-заповедника.

Парк «Урам» не смог остаться в стороне. 8 мая здесь состоится республиканский фестиваль «Победа мир Спасибо», в рамках которого состоятся соревнования по уличному воркауту, стритболу, фристайлу на велосипедах и скейтбордах. Участники мероприятия создадут арт-объект, посвященный герою Советского Союза Михаилу Девятаеву.

9 мая на площади Тысячелетия запланирована выставка — демонстрация военной техники Вооруженных сил России. В этот же день, в 15.00, во всех регионах страны в режиме онлайн стартует «Бессмертный полк». Любой желающий принять участие в акции до 7 мая должен был подать заявку через соцсети и отправить фотографию родственника. Участников акции заранее известили о времени шествия их героя в «Бессмертном полку».

Как отметил Дамир Фаттахов, важно, чтобы мероприятия проходили не для «галочки». Он уверен, что молодое поколение понимает всю важность и значимость этих событий.

«В разных форматах мы стараемся донести информацию о тех далеких событиях, а главное, о тех людях, благодаря которым мы сегодня живем под мирным небом. Участие в различных мероприятиях позволят татарстанцам почувствовать себя частью грандиозного праздника Победы», — сказал он.