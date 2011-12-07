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Путин поручил выплатить в августе десять тысяч рублей семьям с детьми от шести лет

Особый порядок выплат предусмотрен для школьников-инвалидов.

Владимир Путин поручил правительству в августе обеспечить единовременные выплаты по десять тысяч рублей семьям с детьми от шести до 18 лет, сообщается на сайте Кремля.

Особый порядок выплат предусмотрен для школьников-инвалидов. Отмечается, что отчитается о проделанной работе правительство до 1 сентября.

Ранее глава Минтруда РФ сообщил, что единовременную выплату в августе получат более 17 миллионов семей, воспитывающих детей школьного возраста.

Чтобы получить выплату, необходимо подать заявление. Его можно подать в МФЦ в письменном виде. Также это можно сделать в отделении ПФР или органах соцзащиты. Также заявку можно подать онлайн.

КВ
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