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В Казани сотрудники Госавтоинспекции помогли доставить задыхающегося ребенка в больницу

Двухлетнему мальчику, пассажиру авто, срочно требовалась помощь медиков.

С просьбой о помощи на стационарном посту к инспекторам ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Казани обратился водитель «Мерседеса», сообщает Госавтоинспкция Казани.

Мужчина сказал, что в салоне машины находится его 35-летняя сестра с 2-летним ребёнком, которому срочно нужна помощь медиков, поскольку тот задыхается. 

Инспекторы сообщили об этом в дежурную часть и решили сопроводить машину до ближайшей больницы. Полицейские включили спецсигналы и выдвинулись с путь.

Благодаря их профессиональным действиям ребенок уже через несколько минут был передан в руки медиков. В настоящее время жизни и здоровью малыша ничего не угрожает.

Родители мальчика поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции за помощь и отзывчивость.

КВ
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