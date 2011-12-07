В Казанском Кремле более 500 человек станцуют Вальс победы

В Казанском Кремле 5 мая, завтра пройдёт республиканская акция «Вальс Победы». Об этом рассказала министр по делам молодежи РТ на брифинге, посвященном празднованию 9 мая в Татарстане.

Станцевать в стенах Кремля под аккомпанемент песен военных лет соберутся участники движения «Волонтёры Победы». К ним присоединятся более 500 учащихся общеобразовательных учреждений города. Старт акции в 13.00.

«Вальс Победы» не только напоминает о трагических событиях ВОВ, но также дает возможность нашим современникам прочувствовать атмосферу праздника, которая царила в стране в эти дни 76 лет назад.



